Ue: Palazzotto (Leu), nessuno si salva da solo, non girare spalle a Sud Mediterraneo

- "Nessuno si salva da solo, dovrebbe essere questa la frase scolpita sul tavolo del Consiglio europeo. Nessuno si salva da solo significa che non può non riguardarci quello che accade dall'altra parte del Mediterraneo, in Libia, nel Sahara occidentale, in Egitto, nel Qatar, in Turchia, in Arabia Saudita. Non può non riguardarci la condizione di vita delle donne e delle bambine stuprate nei centri di detenzione in Libia". Lo ha detto in Aula il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto. "Impegnarsi per la stabilizzazione della Libia è importante ma non lo possiamo fare abdicando alla nostra civiltà giuridica. Abbiamo la necessità di chiedere oggi ai nostri interlocutori in Libia di chiudere i campi di detenzione in cui stanno migliaia di persone. E la sfida dell'Europa è quella di costruire un grande piano di evacuazione per le persone che lì dentro sono detenute. Parliamo di poco più di cinquemila persone che vivono in una condizione di violazione drammatica e che noi stiamo abbandonato al loro destino", ha aggiunto. (segue) (Rin)