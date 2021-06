Ue: Palazzotto (Leu), nessuno si salva da solo, non girare spalle a Sud Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è pensabile che continuiamo a pensare a una politica di gestione dei flussi migratori di un fenomeno strutturale del nostro tempo, immaginando semplicemente di contenere chi cerca di fuggire da una condizione disumana. E' come se durante la seconda guerra mondiale i Paesi Alleati, la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti si fossero posti il problema di come fermare le persone che fuggivano dal nazifascismo", ha osservato Palazzotto per poi concludere: "È il momento di dare dimostrazione dei grandi valori e principi su cui si fonda l'Unione europea e immaginare di ripristinare ciò che stato cancellato ovvero una grande missione di soccorso in mare dell'Unione europea che affronti il tema spinoso e doloroso del cimitero che è diventato il Mediterraneo, il nostro mare, perché quello che accade lì riguarderà, presto o tardi, anche noi". (Rin)