Repubblica Ceca: premier respinge le critiche ai preparativi della presidenza ceca dell'Ue

- Il premier ceco, Andrej Babis, ha respinto le critiche ai preparativi della presidenza di turno ceca dell'Unione europea. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Una serie di economisti, investitori, esponenti del mondo accademico e altre personalità hanno firmato una lettera aperta con la quale esprimono preoccupazione in merito ai preparativi per la presidenza di turno del Consiglio Ue, che Praga assumerà nel secondo trimestre del 2022. Essi criticano il bilancio previsto e la scarsa attenzione dimostrata dal governo a quella che ritengono un'opportunità da cogliere. Il bilancio della presidenza ceca sarà di 1,24 miliardi di corone (48,6 milioni di euro), ovvero circa un terzo rispetto all'ultima presidenza da parte di Praga nel 2009, e secondo i detrattori limiterà la capacità del Paese di dare seguito alle sue priorità. Tra i firmatari della lettera ci sono Danuse Nerudova, rettrice dell'Università Mendel di Brno, e Petr Kolar, ex ambasciatore ceco negli Stati Uniti e in Russia. Per il capo del governo costoro "vogliono solo visibilità perché ne hanno bisogno per la loro campagna di marketing politico". Non serve spendere il doppio del denaro per "qualcosa di cui non abbiamo bisogno". Come già dichiarato dal ministro degli Esteri, Jakub Kulhanek, Babis ha ribadito che durante il semestre di presidenza ceca si terrà un vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue al Castello di Praga. (Vap)