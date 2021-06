Vaticano: Francesco, no ai predicatori custodi di verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'Udienza generale del mercoledì, che si è tenuta nel cortile di San Damaso, ha dato il via ad un nuovo ciclo di catechesi. Durante l'Udienza ha raccomandato di fare attenzione ai predicatori di oggi che si sentono depositari della verità, facendo leva sulle tradizioni passate: "C'è la tentazione di rinchiudersi in alcune certezze acquisite in tradizioni passate" ha spiegato il Pontefice. Francesco ha introdotto il tema parlando dell'apostolo Paolo e della sua opera di evangelizzazione contrastata da alcuni giudei, che sminuivano con la calunnia il suo lavoro. Papa Francesco ha spiegato: "Questa condizione non è lontana dall'esperienza che diversi cristiani vivono ai nostri giorni. Non mancano nemmeno oggi, infatti, predicatori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, si presentano non anzitutto per annunciare il Vangelo di Dio che ama l'uomo in Gesù crocifisso e risorto, ma per ribadire con insistenza, da veri e propri "custodi della verità", quale sia il modo migliore per essere cristiani ha osservato Bergoglio - con forza affermano che il cristianesimo vero è quello a cui sono legati loro, spesso identificato con certe forme del passato, e che la soluzione alle crisi odierne è ritornare indietro per non perdere la genuinità della fede. Anche oggi, come allora, c'è insomma la tentazione di rinchiudersi in alcune certezze acquisite in tradizioni passate".(Civ)