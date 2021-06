Montenegro: vertici dello Stato, no a nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha bisogno di stabilità e non di nuove elezioni anticipate. Si sono espressi così il primo ministro montenegrino Zdravko Krivokapic, il vice primo ministro Dritan Abazovic e il presidente del Parlamento Aleksa Becic in una dichiarazione congiunta. I tre esponenti politici hanno sottolineato la loro contrarietà ad una crisi di governo e allo svolgimento di nuove elezioni, aggiungendo che il Paese ha invece bisogno di "riforme immediate". Il comunicato sottolinea che la vittoria elettorale ottenuta il 30 agosto 2020 rappresenta "il valore più grande" del loro lavoro politico, che è al di sopra delle ambizioni personali e di partito. "L'attuale governo gode del pieno sostegno dei firmatari di questa dichiarazione ed è necessario condurre un dialogo aperto e costruttivo tra il governo e la maggioranza parlamentare su possibili cambiamenti nella sua composizione e modalità di azione", si legge nella nota. Le azioni future del governo, proseguono i tre vertici politici, devono concentrarsi su quattro temi: lo sviluppo economico, l'adesione del Paese all'Unione europea, la lotta alla corruzione, la criminalità organizzata e la riforma della legislazione elettorale. (segue) (Seb)