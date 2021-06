Montenegro: vertici dello Stato, no a nuove elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi all'interno della maggioranza è stata aperta dopo la votazione il 17 giugno da parte del Parlamento di una Risoluzione che stabilisce che a Srebrenica è avvenuto un genocidio. Contestualmente i deputati hanno votato a favore della rimozione del ministro della Giustizia, Vladimir Leposavic. A favore della rimozione, proposta dallo stesso premier Zdravko Krivokapic, hanno votato anche le forze d'opposizione. I deputati del Fronte Democratico (Df) al governo hanno votato contro la destituzione mentre quelli di Montenegro democratico si sono astenuti. La maggioranza di governo in Montenegro "non esiste più" dopo la votazione a favore della Risoluzione sul genocidio e della rimozione del ministro della Giustizia, ha detto Andrija Mandic, esponente del Fronte democratico (Df), forza politica rappresentativa della componente serba del Paese. In un intervento per l'emittente di Belgrado "Rts", Mandic ha dichiarato che è ora necessario stringere un nuovo accordo di coalizione, oppure nominare un nuovo primo ministro se non andare direttamente a nuove elezioni. (segue) (Seb)