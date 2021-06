Montenegro: vertici dello Stato, no a nuove elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto per la Risoluzione su Srebrenica, che non è stato votato nemmeno dal parlamento della Bosnia Erzegovina, va a scapito del popolo serbo e della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). I deputati del Fronte democratico hanno lasciato il Parlamento e ora, oltre alla crisi del governo, c'è anche la crisi del Parlamento. Abbiamo invitato i partner della coalizione a ripristinare le relazioni, a stringere nuovi accordi, a formare un nuovo governo, ma se non possiamo farlo, organizzeremo nuove elezioni con l'aiuto di un governo di transizione", ha sottolineato Mandic. Il premier Zdravko Krivokapic è intervenuto via Twitter sull'approvazione della Risoluzione affermando che "non era necessaria". "Ritengo che la Risoluzione sul genocidio di Srebrenica sia stata davvero superflua, perché approfondisce ulteriormente le divisioni e i conflitti nella società e, inoltre, una Risoluzione del genere non è stata adottata in Bosnia Erzegovina", ha affermato il primo ministro. (segue) (Seb)