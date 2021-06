Montenegro: vertici dello Stato, no a nuove elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro, ha proseguito Krivokapic, ha sempre combattuto per la democrazia e la libertà. "Il potere esecutivo è completamente separato dal potere legislativo e tutti in Parlamento hanno lo stesso diritto di voto libero. La decisione è stata presa dall'Assemblea e io, come primo ministro, non ho né avviato né sostenuto l'adozione di questa Risoluzione", ha scritto Krivokapic aggiungendo che per quanto riguarda gli eventi accaduti a "Jasenovac, Srebrenica, Velica, Bratunac" e in qualsiasi altro luogo in cui sono state uccise persone innocenti, non possono essere politicizzate le vittime e usate per raccogliere punti politici a basso costo. "Mostro uguale rispetto per tutte le vittime. Dietro il crimine ci sono individui, mai nazioni, e nessuna nazione può essere genocida, a causa delle azioni di individui di quella nazione", ha affermato Krivokapic. Il premier ha aggiunto che "perdoniamo e non dimentichiamo le lacrime dei nostri cari, ma dobbiamo guardare al futuro". Krivokapic ha poi sottolineato che il Montenegro aveva già adottato in precedenza la Dichiarazione del Parlamento europeo sugli eventi di Srebrenica. Lo stesso Krivokapic si è detto però personalmente convinto che a Srebrenica è stato commesso genocidio. (segue) (Seb)