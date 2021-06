Montenegro: vertici dello Stato, no a nuove elezioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 maggio, in una visita a Sarajevo, il premier ha definito "chiara" la propria posizione nel ritenere che a Srebrenica è stato compiuto un genocidio. "Il mio atteggiamento nei confronti di Srebrenica è chiaro, ho avviato il processo di licenziamento di un ministro a causa di Srebrenica, anche se sapevo che poteva essere un tentativo di rovesciare il governo", ha sottolineato Krivokapic menzionando la richiesta di dimissioni nei confronti del ministro della Giustizia del Montenegro, Vladimir Leposavic. Il termine "genocidio" per i fatti di Srebrenica è stato oggetto di numerosi contrasti negli ultimi anni in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'8 luglio del 2015 una bozza di risoluzione preparata dal Regno Unito mirava a far riconoscere a livello internazionale il termine "genocidio" per i fatti di Srebrenica. La bozza, presentata al Consiglio di sicurezza dell'Onu, non è stata approvata a causa del veto posto dalla Russia. Senza il veto il testo sarebbe passato con 10 voti a favore su 15. Quattro Paesi si sono astenuti, ovvero Cina, Venezuela, Angola e Nigeria. L'allora ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vitalij Curkin, ha dichiarato nel corso della seduta che la Russia è contraria al documento in quanto porterebbe soltanto ad un aumento delle tensioni nei Balcani. (Seb)