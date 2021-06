Mauritania: incarcerato l’ex presidente Abdel Aziz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, è stato incarcerato ieri su ordine del giudice incaricato delle indagini per corruzione nei suoi confronti. Il portavoce del partito dell'ex presidente, Djibril Ould Bilal, ha confermato la notizia senza precisare il motivo della carcerazione. Abdel Aziz è stato ascoltato per due volte dai magistrati che indagavano sulle accuse, incluso il riciclaggio di denaro, formulate a marzo. Secondo l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, le manette sono scattate il giorno dopo che l'ex leader si sarebbe rifiutato di sottostare agli obblighi derivanti dai suoi arresti domiciliari. Abdel Aziz ha governato lo stato dell'Africa occidentale dal 2008 alla metà del 2019, quando è stato sostituito dal suo ex braccio destro ed ex ministro della Difesa, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'ex presidente ha detto di essere “perseguitato” dai suoi oppositori politici e ha giurato che non andrà in esilio. (segue) (Res)