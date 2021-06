Belgio: von der Leyen, 5,9 miliardi di euro finanzieranno futuro per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 5,9 miliardi di euro a disposizione del Belgio finanzieranno misure che contribuiranno a costruire un futuro più verde e più digitale per tutti i suoi cittadini. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Oggi la Commissione europea ha deciso di dare il via libera al piano di ripresa e resilienza del Belgio. Next Generation Eu svolgerà un ruolo cruciale nel finanziamento degli investimenti e delle riforme necessarie per costruire il futuro in cui ci impegniamo", ha dichiarato. "I 5,9 miliardi di euro a disposizione del Belgio finanzieranno misure che contribuiranno a costruire un futuro più verde e più digitale per tutti i suoi cittadini. Il piano pone un accento particolarmente forte sulle misure che accelereranno la transizione verde del Belgio, con il 50 per cento dei finanziamenti diretti al raggiungimento degli obiettivi climatici. Staremo al fianco del Belgio in ogni fase del processo per garantire che la visione contenuta nel piano sia pienamente realizzata", ha aggiunto. (Beb)