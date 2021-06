Covid: da Bei e Intesa Sanpaolo 18 miliardi di liquidità per le filiere industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo che permetterà di attivare oltre 18 miliardi di nuova liquidità per le imprese italiane di piccole e medie dimensioni, per far fronte alla sfida della ripresa post Covid-19: è questo l’effetto dell’intesa perfezionata tra Banca europea per gli investimenti e Intesa Sanpaolo, per quella che è la prima operazione in Italia a sostegno di operazioni di factoring (sconto crediti commerciali) basata sul Fondo paneuropeo di garanzia. Stando al relativo comunicato stampa, per ammontare della liquidità che arriverà alle imprese è la più grande operazione sostenuta dal Feg in tutta l’Ue: l’operazione permette di fornire nuova liquidità alle imprese, finanziandone il capitale circolante attraverso i prodotti del reverse factoring e del confirming, specificatamente dedicati alle filiere. Le imprese partecipanti alle singole filiere hanno la possibilità di incassare anticipatamente i propri crediti commerciali o dilazionare il pagamento dei propri debiti commerciali attraverso l’intervento della banca: la presenza della garanzia infatti consente ad Intesa Sanpaolo di investire ulteriormente negli strumenti finanziari a disposizione delle filiere italiane, aumentando sia gli l’importi degli affidamenti sia il numero delle imprese coinvolte. La banca, prosegue la nota, offre poi alle imprese delle filiere un servizio digitale innovativo e automatico per l’operatività Confirming: è previsto che il buyer carichi sulla piattaforma telematica gestita da Intesa Sanpaolo i crediti commerciali che ha riconosciuto e che intende liquidare alle scadenze previste. Le imprese fornitrici a quel punto potranno beneficiare di anticipi sui crediti commerciali in modo automatico, continuativo e a una data certa, sulla base delle proprie necessità periodiche di liquidità. (segue) (Com)