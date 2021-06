Covid: da Bei e Intesa Sanpaolo 18 miliardi di liquidità per le filiere industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, la garanzia della Bei è di 750 milioni e coprirà il 65 per cento di un portafoglio di linee confirming verso i grandi debitori, costituiti principalmente da imprese grandi (oltre tremila addetti) e medie (tra 250 e tremila), da costruire entro fine 2021: grazie all’effetto rotativo dei crediti commerciali sottostanti riconosciuti dai grandi debitori (la cui durata media è pari a 90 giorni) e a un effetto leva collaudato si stima che, su base triennale, il sostegno alle Pmi per il ciclo finanziario delle forniture raggiunga circa 18,2 miliardi di euro. La garanzia Feg farà sì che le nuove linee di factoring di Intesa Sanpaolo avranno un minore impatto sui ratio patrimoniali della banca, liberando così capitale ai fini regolatori. Secondo le stime di Intesa Sanpaolo, saranno interessate in totale oltre 50 mila Pmi e circa 150 tra grandi e medie aziende nel triennio. Nei primi mesi di attività del Feg (ottobre 2020-maggio 2021), la Bei ha approvato operazioni con garanzia del fondo per 12,3 miliardi di euro, che andranno a sostegno di 103,6 miliardi di euro di investimenti in tutta Europa: quella con Intesa Sanpaolo è la più grande operazione di garanzia di linee di factoring perfezionata dalla Bei in Europa. (segue) (Com)