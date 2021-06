Covid: da Bei e Intesa Sanpaolo 18 miliardi di liquidità per le filiere industriali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con Intesa Sanpaolo c’è una collaborazione consolidata e fruttuosa per il tessuto produttivo italiano, come dimostra questa importante operazione: con le risorse messe a disposizione si vuole dare un aiuto concreto e mirato alle filiere industriali, e in particolare alle Pmi, attori cruciali della ripresa economica, in ottica di sostegno alla liquidità perché questa crisi possa diventare un’occasione di rilancio della loro capacità produttiva e di rafforzamento della loro competitività”, ha commentato Miguel Morgado, direttore Italia, Balcani e Malta della Bei, aggiungendo che il Fondo di garanzia paneuropeo è una risposta “tempestiva alle pressanti esigenze del tessuto industriale ed integra gli sforzi nazionali in atto da parte degli Stati membri”. Per facilitare il rilancio del sistema produttivo, ha continuato Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, è fondamentale sostenere lo sviluppo e l’economia delle filiere. “Unendo le forze con i capifiliera, l’intera rete delle Pmi fornitrici di grandi aziende può trarre numerosi benefici, tra cui il miglioramento del merito di credito, la maggiore rapidità nell’accesso ai finanziamenti, la condivisione di progetti industriali più ampi, che comprendono l’intera supply chain: questo accordo, che è il primo a livello italiano a sostegno delle operazioni di factoring, conferma il ruolo centrale di Intesa Sanpaolo come banca per le Pmi e la nostra leadership nel factoring”, ha spiegato. (Com)