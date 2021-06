Lavoro: commissiario Ue Schimt a “Nova”, impiego fulcro del rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impiego deve essere al centro del rilancio dell'economia. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit, a Catania, a margine del G20 Istruzione-Lavoro. Il commissario ha illustrato i quattro aspetti principali per la gestione del mercato del lavoro all'interno della zona euro. “Bisogna che adesso l'Europa globalmente, ma anche i Paesi membri, sostengano la ripresa economica, appoggiandosi ai Piani di ripresa nazionale, sui Pnrr”, ha affermato Schmit. Parallelamente, è necessario ”permettere a chi era in disoccupazione parziale di ritrovare lavoro a tempo pieno e, soprattutto, aiutare le imprese a recuperare posti di lavoro”. Il secondo aspetto su cui puntare, secondo il commissario Ue Schmit, per creare occupazione è “investire nella modernizzazione delle economie e delle imprese, in direzione della transizione verde e digitale”. “Pensiamo che effettivamente ci sarà una trasformazione dei posti di lavoro, alcuni lavori cambieranno, alcuni spariranno, ma ci saranno anche nuove tipologie di impiego”, ha aggiunto Schmit. (segue) (Res)