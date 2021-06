Lavoro: commissiario Ue Schimt a “Nova”, impiego fulcro del rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha ricordato che attualmente, “circa un milione di posti di lavoro nel digitale in Europa non sono occupati perché non ci sono le persone qualificate”. A tal proposito, Schmit ha chiarito che “l'obiettivo è permettere a chi deve cambiare lavoro di acquisire le competenze per beneficiare di questa transizione. Quindi, scommettiamo molto sulle competenze, sulla formazione, sulla formazione permanente, sulla riqualificazione del lavoratore”. Un terzo aspetto segnalato dal commissario Schmit per creare posti di lavoro è l'avvio di “politiche attive dell'impiego per accompagnare la transizione, per migliorare le possibilità di formazione. Servono servizi per l'impiego più moderni, più efficaci, più digitalizzati, affinché questa transizione sia più facile”, ha aggiunto il commissario. Infine, secondo Schmit, è necessario un “modo mirato per aiutare alcune categorie, in particolare i giovani, incoraggiando le imprese ad assumerli”, anche attraverso “aiuti all'occupazione”. Questa la ricetta del commissario Ue per rilanciare l'impiego. (Res)