Sure: commissario Ue Schmit a “Nova”, diversificare misure di sostegno (2)

- Rispondendo a una domanda sul prolungamento del meccanismo, Schmit ha detto: “Non penso che a questo stadio sia previsto un prolungamento dello strumento per come ha funzionato. Bisogna vedere come evolverà il mercato del lavoro”. “Per alcuni settori che hanno ancora delle difficoltà a ritrovare i livelli pre-crisi, forse bisognare accompagnare con misure di sostegno all'impiego o disoccupazione parziale”, ha chiarito. Il commissario ha precisato di non voler prendere una “posizione netta” basata sullo stop alla “disoccupazione parziale”, sottolineando la necessità di “diversificare le misure”, negoziando anche con i sindacati. Infine, Schmit ha annunciato che “si riprenderà il dossier dello Sure permanente, ma è un altro tipo di Sure e si vedrà come si potrà avanzare, anche in vista di crisi future”. (Res)