Belgio: Commissione Ue approva Piano ripresa, 50 per cento a clima e 27 per cento a digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì della Commissione europea al piano di ripresa e resilienza del Belgio. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha adottato oggi una valutazione positiva del piano di ripresa e resilienza del Belgio e questo è "un passo importante" verso l'erogazione da parte dell'Unione europea di 5,9 miliardi di euro in sovvenzioni nell'ambito del meccanismo di recupero e resilienza (Rrf). La Commissione ha valutato il piano del Belgio in base ai criteri stabiliti nel regolamento Rrf. L'analisi della Commissione ha considerato, in particolare, se gli investimenti e le riforme previste dal piano del Belgio sostengano le transizioni verde e digitale; contribuiscano ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel semestre europeo; e rafforzino il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale. (segue) (Beb)