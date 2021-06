Belgio: Commissione Ue approva Piano ripresa, 50 per cento a clima e 27 per cento a digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione della Commissione rileva che il piano del Belgio destina il 50 per cento della sua dotazione totale a misure a sostegno degli obiettivi climatici. Ciò include investimenti in misure a sostegno della ristrutturazione di edifici pubblici e privati in tutto il Paese per aumentarne l'efficienza energetica, l'attuazione di tecnologie energetiche alternative come la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio e riforme e investimenti per accelerare la transizione alla mobilità verde. Prevede anche importanti investimenti per ripristinare la biodiversità, affrontare il problema crescente della siccità e promuovere l'uso efficiente delle risorse, il riciclaggio e l'economia circolare. La Commissione rileva che il piano del Belgio destina il 27 per cento della sua dotazione totale a misure a sostegno della transizione digitale. Ciò include misure per digitalizzare la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario, la fornitura di formazione sulle competenze digitali, il rafforzamento della capacità di sicurezza informatica del Belgio e lo sviluppo del quadro giuridico per la diffusione del 5G. (segue) (Beb)