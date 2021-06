Belgio: Commissione Ue approva Piano ripresa, 50 per cento a clima e 27 per cento a digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ritiene che il piano del Belgio includa un'ampia serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda, che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese indirizzate al Belgio dal Consiglio nel semestre europeo in 2019 e nel 2020. Comprende misure per migliorare l'efficienza della spesa pubblica e la sostenibilità fiscale e sociale delle pensioni, promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze, i trasporti sostenibili, la transizione energetica, la ricerca e l'innovazione e le infrastrutture digitali. Il piano prevede anche riforme e investimenti volti a ridurre gli oneri normativi e amministrativi ea migliorare il contesto imprenditoriale. (segue) (Beb)