Belgio: Commissione Ue approva Piano ripresa, 50 per cento a clima e 27 per cento a digitale (4)

- Per la Commissione, il piano rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale del Belgio, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui al regolamento Rrf. Il piano belga propone progetti in sette aree faro europee. Si tratta di progetti di investimento specifici che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la transizione verde e digitale. Ad esempio, il Belgio ha proposto di stanziare più di 1 miliardo di euro per ristrutturare edifici pubblici e privati, compresi gli alloggi sociali, per migliorarne il rendimento energetico. Il Belgio ha inoltre proposto di stanziare circa 900 milioni di euro per potenziare le competenze digitali, linguistiche e tecniche dei gruppi vulnerabili, delle persone in cerca di lavoro e dei giovani, per migliorare l'inclusione sociale e facilitare l'accesso al mercato del lavoro. (segue) (Beb)