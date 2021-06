Migranti: Battilocchio (FI), è tema europeo, premier insista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro presidente ha le idee chiare e saprà rappresentare al meglio la posizione del nostro Paese, finalmente autorevole nei contesti comunitari ed internazionali. Draghi è riuscito a far inserire il tema del controllo delle frontiere e della gestione nei flussi migratori nell'agenda del prossimo consiglio europeo". Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento azzurro, al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera. "Ora speriamo che i nostri partner europei cooperino per impostare, da subito, risposte celeri, efficaci, condivise, vista l'emergenza. La questione - spiega - non può essere lasciata sulle spalle dei Paesi della frontiera Sud ed Est dell'Unione: serve un approccio e soluzioni comuni, un piano complessivo che deve vedere l'Europa intera come motore". (segue) (Com)