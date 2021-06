Migranti: Battilocchio (FI), è tema europeo, premier insista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battilocchio sottolinea che su questa impostazione "ritardi e rinvii rappresenterebbero un brutto segnale che spero si vorrà evitare. Forza Italia nei prossimi giorni presenterà, alla presenza del presidente Tajani, le proprie proposte in tema, fortemente ancorate alla cornice Ppe: controllo dei confini, lotta all'immigrazione clandestina, 'Piano Marshall per l'Africa' finanziato dalla Commissione Ue, interazione coi paesi di transito, accordo vincolante sui ricollocamenti, emendamenti migliorativi al 'Nuovo Patto Ue su migrazioni ed asilo' in discussione a Bruxelles. Intanto è basilare che il nostro Premier Draghi mantenga il punto sulla imprescindibile necessità di una solidarietà dei 27 sul tema: siamo fiduciosi e saremo convintamente al suo fianco su questa posizione", conclude. (Com)