Belgio: Dombrovskis, Piano ripresa aiuterà economia Paese a riprendersi

- Il piano di ripresa del Belgio aiuterà l'economia del Paese a riprendersi dalle chiusure avute a causa del Covid e a intraprendere un percorso più verde e più digitale. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Il piano di ripresa del Belgio aiuterà l'economia del Paese a riprendersi dalle chiusure del Covid e a intraprendere un percorso più verde e più digitale. Metà del piano è dedicato al sostegno degli obiettivi climatici, compresi investimenti per rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico, sostenere la mobilità verde e le tecnologie energetiche alternative. Anche la riforma del diffuso regime di tassazione delle auto aziendali contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici", ha spiegato. "Il piano sosterrà un'iniziativa di digitalizzazione nella pubblica amministrazione e nella magistratura, che contribuirà a ridurre la burocrazia e a creare un ambiente più favorevole alle imprese. Sostengo in particolare le misure che incoraggeranno scolari e lavoratori ad avere più competenze digitali, preparando il mercato del lavoro belga per il futuro", ha aggiunto. "Ultimo ma non meno importante, accogliamo con favore le misure che affronteranno le esigenze dei gruppi vulnerabili, compresi gli investimenti in alloggi sociali e l'assistenza all'infanzia", ha sottolineato. (Beb)