Covid: Costa, possibile allentamento restrizioni nelle prossime settimane

- Alcune restrizioni, anche in merito all'indossare la mascherina, "nelle prossime settimane, possono tranquillamente venir meno". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite a Rainews24. "Siamo di fronte a uno scenario positivo che migliorerà di settimana in settimana", ha sottolineato il sottosegretario, che ha affermato di confidare nel senso civico dei cittadini nell'utilizzare la mascherina in caso di assembramenti all'aperto. (Rin)