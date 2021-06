Ue: Occhiuto, da Draghi messaggi di ottimismo, FI pronta ad aiutare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera dei deputati, in vista del prossimo Consiglio Ue, "consegna al Parlamento e al Paese messaggi di ottimismo. L'Italia, con il governo di unità nazionale fortemente voluto dal presidente Berlusconi, sta ripartendo, lasciandosi definitivamente alle spalle la palude degli ultimi anni". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "La fiducia sta finalmente tornando, la crescita nei prossimi anni sarà sostenuta, e ci consentirà di ridurre il pesante rapporto debito/Pil. Sarà fondamentale, come ha giustamente sottolineato il presidente del Consiglio, che l'Unione europea mantenga una politica di bilancio espansiva, indispensabile per spingere l'economia. Forza Italia continuerà il lavoro di questi mesi, all'interno dell'esecutivo e in Parlamento, per aiutare il Paese con proposte e azioni concrete", conclude. (Com)