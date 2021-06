Serbia: Brnabic, auspico apertura di nuovi cluster entro fine anno con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha espresso soddisfazione per l'apertura del primo cluster nell'ambito della nuova metodologia per l'adesione all'Unione europea. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la premier ha auspicato che entro la fine dell'anno possano essere aperti altre due cluster. Nella serata di ieri si è svolta a Bruxelles la conferenza intergovernativa Serbia-Ue. In una dichiarazione alla stampa, Brnabic ha ringraziato il Portogallo per il sostegno fornito alla Serbia durante la sua presidenza Ue di turno. "La cosa positiva è che abbiamo affermato che il cluster numero uno è aperto, il più importante all'interno della nuova metodologia, ed è chiaro cosa ci si aspetta dalla Serbia per aprire i cluster 3 e 4. Stiamo continuando con le riforme", ha aggiunto Brnabic. Il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi ha affermato che c'è stato "un dibattito essenziale su ciò che deve essere fatto", osservando che i progressi sono visibili nel percorso europeo della Serbia. "Il cluster uno è già aperto e dobbiamo continuare ad accelerare il processo durante la presidenza slovena, ma anche la Serbia deve fare la sua parte", ha dichiarato il commissario europeo. (Seb)