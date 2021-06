Belgio: Gentiloni, da Piano ripresa impulso a competitività e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa del Belgio prevede un programma di riforme e investimenti che dovrebbero dare un forte impulso sia alla competitività del Paese che alla sua sostenibilità ambientale e sociale. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Il piano del Belgio prevede un programma di riforme e investimenti che dovrebbero dare un forte impulso sia alla competitività del Paese che alla sua sostenibilità ambientale e sociale", ha spiegato. "Due terzi degli investimenti del piano sostengono la transizione verde o digitale. La riforma del sistema delle auto aziendali e gli investimenti in autobus elettrici, stazioni di ricarica e piste ciclabili ridurranno le emissioni e miglioreranno la qualità dell'aria", ha aggiunto. "Le scuole e le aree rurali godranno di una migliore connettività, mentre i sistemi di giustizia, sanità e sicurezza sociale vedranno importanti miglioramenti in termini di efficienza grazie alla digitalizzazione. Infine, gli investimenti nelle competenze dovrebbero facilitare l'integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, ridurre il divario digitale e migliorare le prospettive di carriera per i giovani", ha proseguito. (Beb)