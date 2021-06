Francia: governo, astensionismo mette in pericolo la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno delle ultime elezioni regionali e dipartimentali in Francia c'è stato un tasso di astensione "abissale" di circa il 65 per cento e una simile tendenza "mette in pericolo la democrazia". Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". Quando ci si astiene "sono altri che fanno una scelta per noi", ha detto Attal in vista del secondo turno previsto per il 27 giugno. (Frp)