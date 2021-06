Russia: direttore Fsb Bortnikov, in Europa vengono formati attivisti di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa operano organizzazioni paramilitari che conducono attività di addestramento nei loro campi. Lo ha dichiarato il direttore del Servizio di sicurezza federale della Russia, Aleksandr Bortnikov, alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. "C'è uno Stato in Europa che per il momento giustifica il nazismo o addirittura lo incorpora intenzionalmente nella propria ideologia nazionale. Le organizzazioni paramilitari che operano sul loro territorio sono abituate ad attuare in altri paesi addestramento nei loro campi", ha affermato Bortnikov.(Rum)