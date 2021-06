Covid: Costa, immunità di gregge a fine settembre obiettivo raggiungibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immunità di gregge entro fine settembre "è un obiettivo alla portata". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite a Rainews24. "La prospettiva che dobbiamo dare è un ritorno alla normalità", ha aggiunto il sottosegretario, che ha sottolineato come iniziare l'anno scolastico al 100 per cento in presenza e non far indossare la mascherina agli studenti siano obiettivi raggiungibili. "È importante continuare a tracciare e a investire sul tracciamento", ha evidenziato Costa. (Rin)