Siria: governo denuncia “invenzione” attacchi con armi chimiche a Idlib

- I tentativi di “allestire teatralmente” l’utilizzo di armi chimiche per accusare le forze governative siriane nel governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria, giungono “su direttiva” degli Stati Uniti, di alcuni Paesi occidentali e dell’intelligence turca. Lo afferma un comunicato del ministero degli Esteri e degli Espatriati della Siria, citato dall'agenzia di stampa governativa siriana "Sana". “Le organizzazioni terroristiche e i terroristi del gruppo dei Caschi bianchi (Difesa civile siriana, organizzazione umanitaria locale), e chi li sostiene sul campo e in alcune piattaforme internazionali, non hanno smesso di prepararsi ad atti terroristici, predisponendo l’uso teatrale di armi chimiche in alcune aree dei governatorati di Idlib e Hama, per accusare l’esercito arabo siriano”, afferma una fonte ufficiale della diplomazia siriana. Il dicastero accusa il gruppo salafita Hay’at Tahrir al Sham di aver introdotto un’autocisterna carica di cloro dal valico di frontiera Bab al Hawa, e di aver usato la sostanza contro civili a Idlib, in cooperazione con i Caschi bianchi, per accusare le forze di Damasco. (Res)