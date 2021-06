Iraq-Francia: incontro fra presidenti parlamento, focus su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento dell’Iraq, Mohammed al Halbusi, ha incontrato ieri a Parigi il presidente dell’Assemblea nazionale francese, Richard Ferrand. Al centro del colloquio fra i due, secondo l’ufficio stampa di Halbusi, vi è stata la necessità di accelerare l’attuazione di progetti infrastrutturali strategici in Iraq, come la metropolitana di Baghdad e l’aeroporto di Mosul, e l’importanza del contributo delle imprese francesi al mercato iracheno. Le parti hanno discusso anche di progetti energetici e dell’attivazione del lavoro parlamentare congiunto, importante per consolidare le relazioni bilaterali e la cooperazione nel settore dell’economia e degli investimenti. (Res)