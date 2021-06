Medio Oriente: gruppi palestinesi discutono di possibile “risposta” a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni gruppi palestinesi hanno tenuto ieri un incontro nella Striscia di Gaza per discutere delle possibili modalità di “risposta” a Israele, a fronte della prosecuzione del blocco dell’enclave e delle recenti tensioni a Gerusalemme. Secondo quanto riporta il quotidiano panarabo "Al Quds al Arabi", la riunione si è tenuta nell’ufficio del leader locale del movimento palestinese Hamas, Yahya Sinwar, nella città di Gaza. La notizia giunge dopo un incontro tenuto lunedì scorso, 21 giugno, tra Sinwar e il coordinatore speciale dell’Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, durante il quale le parti hanno discusso dei mezzi per consolidare il cessate il fuoco raggiunto lo scorso 21 maggio nell’area. (Res)