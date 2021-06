Libano: 140 stazioni di servizio rifiutano carburante per motivi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 140 stazioni di servizio in Libano hanno rifiutato la consegna di benzina da parte dei distributori, perché i loro operatori affrontano “difficoltà, ricatti e aggressioni fisiche e non sono in grado di difendersi”. Lo ha detto un rappresentante dei distributori di carburante, Fadi Abu Shaqra, intervistato dall'agenzia di stampa libanese "Nna". I servizi di sicurezza, e in particolare le Forze di sicurezza interna, dovrebbero intervenire per “proteggere le stazioni che svolgono i loro compiti”, ha detto Abu Shaqra. Riguardo alla penuria di carburante attualmente in corso nel Paese, il rappresentante ha sottolineato che “distributori e proprietari delle stazioni non sono la causa. La domanda elevata sta portando a consumare rapidamente le quantità che arrivano sul mercato”, ha aggiunto. (Res)