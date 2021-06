Turchia-Libano: ministro Salute Hassan incontra omologo turco Koca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute uscente del Libano, Hamad Hassan, ha incontrato ieri ad Ankara l’omologo turco, Fahrettin Koca. Durante l’incontro le parti hanno discusso delle modalità di rafforzamento della cooperazione nel settore farmaceutico e delle attrezzature mediche. Il ministro della Salute turco ha sottolineato la possibilità di una collaborazione fra Turchia e Libano negli studi clinici in corso su un vaccino contro il Covid-19 sviluppato localmente da Ankara, e l’importanza di accelerare le procedure amministrative per l’apertura di un ospedale turco specializzato in ustioni a Sidone. Da parte sua, Hassan ha ringraziato il governo e il popolo della Turchia per il sostegno offerto al Libano, specialmente in occasione della devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020. (Tua)