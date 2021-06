Libano: blocco aounista, rinvio formazione governo è “crimine contro il popolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continuo rinvio della formazione del nuovo governo del Libano è un “crimine contro il popolo” libanese. Lo afferma una nota del gruppo Libano forte, guidato dalla Corrente patriottica libera (Cpl), partito del presidente della Repubblica Michel Aoun e di suo genero, Gebran Bassil. “A questo il blocco non contribuirà, ovvero a restare in silenzio o ad accettare che prosegua”, aggiunge il comunicato. La nota auspica inoltre che le posizioni assunte di recente da Bassil fungano “da base per potenziare i contatti e tenere le consultazioni necessarie a formare il promesso governo riformista”. (Res)