Medio Oriente: autorità Gaza contro decisione Anp di formare squadra per ricostruzione

- Le autorità de facto che amministrano la Striscia di Gaza hanno respinto la decisione del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) di formare una squadra per la ricostruzione dell’enclave, sottolineando che la misura è stata adottata “senza coordinamento con le autorità competenti” nella Striscia. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat", citando il sottosegretario del ministero dei Lavori pubblici a Gaza, Naji Sarhan. Sarhan ha al contrario affermato la sua preferenza per “una squadra nazionale professionale” dedicata alla ricostruzione di Gaza. La decisione è stata respinta anche dalla Rete delle organizzazioni non governative palestinesi, in quanto assunta da Ramallah “senza discussione, consultazione e consenso” con le parti di Gaza e con la società civile. (Res)