Libia: al via il progetto "Cyber Libia" presso la sede della Banca centrale a Tripoli

- La sede della Banca centrale della Libia nella capitale, Tripoli, ha assistito al lancio del progetto "Cyber Libia" alla presenza del governatore Saddiq al Kabir, del ministro della Giustizia del governo di unità nazionale, Halima Abdel Rahman, e un certo numero di alti funzionari statali. L’istituto bancario ha riferito, sulla sua pagina Facebook, che il progetto "Cyber Libia" si inserisce nel quadro della collaborazione con il governo di unità nazionale e il ministero della Giustizia "per quanto riguarda la predisposizione di un pacchetto di legislazione in materia informatica", senza però fornire ulteriori dettagli sul progetto, commenta il quotidiano libico online "Al Wasat". Al lancio del progetto hanno partecipato il capo dell'Autorità generale per l'informazione e la documentazione, Abdelbaset al Baour, il capo dell'Autorità generale per la sicurezza delle informazioni, Salah al Tebiti, il direttore della rete commerciale libica, Mhamed al Darwich, il direttore e i membri del team di progetto "Cyber Libia" e alcuni direttori dei vari dipartimenti della Banca centrale libica. (Lit)