Recovery: Amendola, ieri "fischio d'inizio" al Pnrr, giornata dell'orgoglio

- Ieri è stata la giornata dell’orgoglio: è arrivato il fischio d’inizio al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ora si parte. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “Abbiamo le risorse e le forze per uscire da questo tunnel, e quello di ieri è stato un bel messaggio all’Italia che deve ripartire. Lo dobbiamo fare con i vaccini ma anche con orgoglio. L’Italia ha dimostrato che quando si rialza e torna a lavorare può fare tantissimo”, ha detto Amendola. “Siamo un Paese dalla forza resiliente abbastanza evidente. Da italiano vorrei un po' più di orgoglio, è un segnale positivo per tutti, soprattutto per quei settori economici che hanno sofferto molto in questo periodo”, ha spiegato il sottosegretario. (Les)