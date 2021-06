© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parlare e dialogare con il Pd lo ritengo oggi un valore aggiunto”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite ad “Agorà” su Rai 3. “Lo abbiamo fatto in alcune città, in altre non ci siamo riusciti ma la strada è questa”, ha aggiunto.(Rin)