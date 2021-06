Recovery: Amendola, anticipi 13 per cento Pnrr arriveranno entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anticipi del 13 per cento dei fondi previsti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) arriveranno entro l’estate. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “Non c’è un problema di liquidità, tutti i fondi verranno tutti erogati da qui al 2026, l’importante è realizzare progetti e riforme indicate”, ha detto Amendola. “Il piano della Commissione per andare sui mercati con 800 miliardi di euro procede. La prima tranche è andata benissimo, ora ci saranno due emissioni a fine giugno e luglio e quindi tutte le tranche di anticipi del 13 per cento arriveranno in tutti gli Stati”, ha aggiunto il sottosegretario. “Quello su cui dobbiamo concentrarci ora è spendere questi fondi bene e velocemente, facendo sistema, essendo uniti, tutti pronti con procedure veloci e progetti realizzabili nei tempi stabiliti”, ha detto Amendola. (Les)