Libia: forze Haftar, Onu responsabile di tenere le elezioni in tempo

- L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha invitato la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a "prendere tutte le misure necessarie e ad assumersi la responsabilità di tenere le elezioni entro la data concordata" del 24 dicembre. A dirlo è stato il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, in una dichiarazione televisiva letta ieri sera, alla vigilia della seconda Conferenza di Berlino al livello ministeriale (“Berlino 2”). Mismari ha assicurato che l’Lna garantisce il proprio sostegno agli sforzi di Unsmil per garantire la stabilità del Paese "attraverso il successo del dialogo politico a cui tutti i libici aspirano, per formulare una base costituzionale consensuale che consenta a tutti di partecipare nella corsa elettorale (...) e ai libici di ricorrere alle urne per scegliere chi porterà la Libia alla sicurezza, alla stabilità e alla pace duratura". Lna ha anche affermato il suo "pieno" sostegno allo svolgimento delle elezioni in tempo, osservando che "il popolo libico non accetta il rinvio, il ritardo o il cambiamento della data delle elezioni da parte di qualsiasi parte". (Lit)