Migranti: Amendola, Ue si lasci alle spalle diatribe del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aspirazione dell’Italia è mettere al centro del Consiglio europeo le politiche migratorie con uno spirito differente per uscire da una diatriba che ha lacerato l’Europa negli ultimi anni. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “È dal giugno del 2018 che il Consiglio europeo non aveva all’ordine del giorno il tema dei flussi migratori. Ora l’Europa per la prima volta vuole segnare una svolta: la gestione solidale dei flussi deve avvenire sulla dimensione esterna. L’Europa deve uscire dai suoi confini, con risorse attività e gestione ordinata dei flussi. Lasciamoci alle spalle questa diatriba sui confini europei”, ha detto Amendola. “Su questo stiamo lavorando, sinché l’accordo non è firmato manteniamo la riserva ma questo è lo spirito discusso durante il Consiglio affari generali (Cag, svoltosi ieri)”, ha aggiunto il sottosegretario. “I ricollocamenti fanno parte della cosiddetta dimensione interna, noi vogliamo che il Consiglio indichi delle misure strutturali perché le emergenze sono legate alla storia dei flussi migratori. Vogliamo un sistema di intervento a lungo raggio: per quest’obiettivo servono politica estera, cooperazione e aiutare i Paesi di origine”, ha detto Amendola. (Les)