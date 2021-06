Brexit: commissario Breton avverte Regno Unito su fornitura vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, ha inviato un avvertimento al Regno Unito sulla fornitura di vaccini contro il coronavirus nell'ambito del rispetto degli accordi della Brexit. "Il Regno Unito dipende più che mai dall'Europa", ha detto Breton in un'intervista al quotidiano "Le Figaro". L'Unione europea ha consegnato 40 milioni di dosi di vaccini a Londra che "importa al metà dei suoi vaccini dall'Ue ma anche dall'India", ricorda Breton. Il commissario ha aggiunto che Bruxelles è sempre stata disponibile nel dossier dei vaccini e continuerà ad esserlo "ma nel rispetto degli accordi firmati, e devono essere rispettati". Breton ha ricordato poi il trattamento riservato da Londra alle sue frontiere per i cittadini europei, "non degno di un grande Paese. "Tutto questo dà l'immagine di un "Paese sotto tensione" e "sempre più isolato" sul piano geopolitico. "Quando si è stato un grande impero non è facile diventare un Paese semplice", ha affermato il commissario. (Frp)