Brexit: Londra concede a cittadini Ue 28 giorni per fare domanda di settled status

- Il governo britannico ha annunciato che concederà 28 giorni di tempo ai cittadini Ue che vivono nel Regno Unito ma non hanno ancora richiesto il settled status per chiedere il permesso di lavoro e residenza. Il cosiddetto "settled status" è il permesso di lavoro e residenza concesso dal governo di Londra ai cittadini Ue residenti nel Regno Unito prima del primo gennaio 2021, data di uscita del Paese dall'Unione europea. Per ottenere tale permesso tuttavia bisogna presentare domanda, e secondo alcune stime sarebbero diverse decine di migliaia i cittadini Ue che non lo hanno ancora fatto, con la scadenza per la presentazione delle domande prevista per la fine di giugno. Il governo ha reso noto pertanto che avvierà una campagna in cui cercherà di raggiungere coloro che non hanno ancora fatto domanda, dando loro un preavviso di 28 giorni per presentarla. Ad oggi sono 5,6 milioni i cittadini europei che hanno presentato domanda di settled status, ma ci sarebbero circa 400 mila casi ancora non decisi, e le linee telefoniche di aiuto messe a disposizione dal governo starebbero ricevendo migliaia di chiamate al giorno. (segue) (Rel)