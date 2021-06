Brexit: Londra concede a cittadini Ue 28 giorni per fare domanda di settled status (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di un settled status per un cittadino Ue residente nel Regno Unito significherà la perdita dei diritti di lavoro, residenza, utilizzo del sistema sanitario nazionale e qualsiasi misura di welfare a cui abbia teoricamente diritto. I cittadini europei che hanno per la maggior parte presentato domanda sono polacchi (975 mila) e rumeni (918 mila). Il sottosegretario all'Immigrazione, Kevin Foster, ha affermato che tutti coloro la cui domanda non sarà completa prima della fine del mese, scadenza per presentarla, non perderanno i propri diritti, annunciando allo stesso tempo l'avvio di una campagna informativa sulla scadenza dei 28 giorni per presentarla. Foster ha poi aggiunto che, per coloro che avranno un "ragionevole motivo", invece non ci saranno limiti di tempo per fare domanda di settled status. (Rel)