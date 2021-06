Libia: Consiglio presidenziale riceve tribù del sud per colloqui su riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del consiglio presidenziale della Libia Abdullah al Lafi, ha incontrato nella capitale, Tripoli, una delegazione di dignitari e sceicchi del Fezzan. L'incontro, spiega il sito web d’informazione “Ean Libya”, ha discusso gli sforzi compiuti per raggiungere la riconciliazione nazionale e la pacifica convivenza tra tutte le componenti sociali e culturali del sud. I sindaci dei comuni, i notabili e gli sceicchi della regione hanno anche parlato di molte questioni relative alla fornitura di servizi nelle città e nelle regioni meridionali, nonché i modi per risolvere problemi e ostacoli che impediscono il miglioramento delle condizioni di vita e dei servizi. Durante l'incontro, i partecipanti hanno sottolineato l'importanza di istituire quanto prima un meccanismo di lavoro chiaro, per attuare il progetto di riconciliazione nazionale in conformità con le aspirazioni nazionali che preservano la sovranità del Paese. Da parte sua, Al Lafi ha sottolineato la necessità che il governo si impegni in coordinamento con tutti i ministeri interessati a fornire servizi ai cittadini, evidenziando che il Consiglio di presidenza è “l’autorità legittimata” a guidare qualsiasi dialogo tra i popoli del sud. (Lit)