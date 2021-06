Romania: Partito socialdemocratico presente mozione di sfiducia contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Partito socialdemocratico (Psd) hanno presentato questa mattina una mozione di censura contro il governo guidato da Florin Citu. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agerpres". Nel testo della mozione, i socialdemocratici affermano che il governo "sta conducendo l'economia della Romania nell'abisso con una velocità sorprendente". "È ora che il governo Citu vada a casa", affermano i firmatari della mozione nel documento. La mozione sarà presentata oggi durante la plenaria riunita della Camera dei deputati e del Senato e gli Uffici permanenti riuniti decideranno quando sarà discussa e votata. "Abbiamo presentato la mozione di censura al governo. Vorrei ringraziare le parti sociali che hanno contribuito al testo della mozione. L'attuale governo è un disastro per i romeni e le aziende del Paese. Pensioni e assegni familiari sono state congelate e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) vediamo solo riforme catastrofiche per la Romania e soldi per la clientela politica. I rumeni si sono impoveriti, solo nella mente del primo ministro Citu stanno meglio", ha dichiarato il primo vicepresidente del Psd, Sorin Grindeanu. Il presidente del Psd, Marcel Ciolacu, ha detto lunedì che ci sono segnali che anche alcuni parlamentari liberali vorrebbero votare la mozione di censura. (Rob)