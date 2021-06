Europa orientale: domani ministri Esteri di Moldova, Georgia e Ucraina a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il ministro ad interim degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Aureliu Ciocoi, il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, insieme al vice premier e ministro degli Esteri della Georgia, David Zalkaliani, effettueranno per la prima volta un visita di lavoro congiunta a Bruxelles, nel formato del "Trio associato". Lo riferisce la diplomazia di Chisinau con un comunicato. I ministri dei tre Paesi avranno un incontro congiunto con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, seguito da dichiarazioni alla stampa. A margine della visita ci saranno anche incontri con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, commissario europeo per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi e i membri del Parlamento europeo responsabili della cooperazione con i tre Paesi partner. L'agenda si concentrerà sulle prospettive di preparazione del vertice del partenariato orientale previsto per la fine di quest'anno e sull'approfondimento della cooperazione con l'Ue in materia di attuazione degli accordi di associazione. (Rob)